Bandiera blu a Baia Domizia - Magliocca | Una gioia immensa

(Di martedì 14 maggio 2024) Caserta. “Una! Da oggi sul mare disventola lablu. È un risultato che viene da lontano, frutto di un lavoro sinergico tra la Provincia di Caserta ed il Comune di Cellole, al quale vanno le mie congratulazioni, a partire dal sindaco Guido Di Leone e dal vicesindaco e consigliere provinciale Giovanni Iovino”. Commenta così il presidente della Provincia, Giorgio, il riconoscimento ottenuto dal Comune di Cellole con le spiagge diFelice e, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici più meritevoli in Italia. Le Bandiere Blu 2024 sono state annunciate nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi a Roma ...

