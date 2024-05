Powe the Change! - idee innovative e circolari all’hackathon di UniBg

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 14 maggio 2024) Bergamo. Pochi giorni fa si è conclusor the! Hackathon 2024, l’evento organizzato dall’Università degli studi di Bergamo e da A2A, in collaborazione con Tondo, rivolto a tutti gli studenti universitari di laurea triennale e magistrale, dottorandi e neolaureati dell’ateneo. L’hackathon è stato pensato per far nascere e concretizzare progettualità sostenibili che valorizzino le opportunità derivanti dalle nuove tecnologie in ambito energetico, ambientale ed idrico. Nello specifico, sono state pianificate quattro challenge. La prima, relativa al Teleriscaldamento, consisteva nell’ideare progetti sostenibili per ottimizzare il mix funzionale delle reti di riscaldamento nell’ottica di una sempre maggiore decarbonizzazione, puntando su fonti energetiche rinnovabili e recupero di calore da processi industriali. La seconda faceva riferimento alla ...