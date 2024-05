Campanile - replica a Topo | A me hanno sempre chiesto di candidarm - lui in politica da quando ha vent’anni

“L’ecomostricciattolo di via Bovio a Senigallia fa il bis in viale Bonopera” - “L’ecomostricciattolo di via Bovio a Senigallia fa il bis in viale Bonopera” - L’ecomostricciattolo ( cabina dell’ENEL) piazzato all’inizio della passeggiata del lungomare Marconi (davanti al palazzo dove era l’ufficio dell’ACI) deve essere piaciuto molto agli Amministratori ...

Il Presidente Bello replica a Campanile: "Partecipi di più alle sedute consiliari e studi leggi e regolamenti" - Il Presidente Bello replica a campanile: "Partecipi di più alle sedute consiliari e studi leggi e regolamenti" - Difficile, quindi, rimanere in silenzio di fronte a quanto asserito dal Consigliere campanile che, forse, avrebbe fatto bene, in questa circostanza, a tacere e, magari, a partecipare più “attivamente” ...