Studenti e professori scelgono il treno per i viaggi d’istruzione

Malore in treno per 18 studenti dell'Istituto tecnico Zanon di Udine durante il rientro da un viaggio scolastico in Toscana. I ragazzi presentavano sintomi che sono stati ricondotti in seguito a un' intossicazione alimentare . Il gruppo si è dovuto ...

Una gita scolastica da incubo per gli studenti di un istituto scolastico di Udine. Il viaggio d'istruzione in Toscana si è concluso con 18 ragazzi intossicati e due ricoverati in ospedale. L'articolo Ancora una gita scolastica da dimenticare , 18 ...

Scuola, Trenitalia: quasi 1,2 mln hanno scelto il treno per i viaggi di istruzione - Scuola, Trenitalia: quasi 1,2 mln hanno scelto il treno per i viaggi di istruzione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, Trenitalia: quasi 1,2 mln hanno scelto il treno per i viaggi di istruzione ...

Trenitalia: quasi 1,2 mln di viaggiatori hanno scelto il treno per i viaggi d’istruzione - Trenitalia: quasi 1,2 mln di viaggiatori hanno scelto il treno per i viaggi d’istruzione - (FERPRESS) – Roma, 14 MAG – studenti e docenti scelgono il treno per i viaggi d’istruzione. Nel 2023 e nei primi mesi di quest’anno, a bordo dei treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e ...

Ferrovie del Gargano, dal 15 maggio riattivati i collegamenti sulla linea Foggia - S.Severo - Peschici Calenella - Ferrovie del Gargano, dal 15 maggio riattivati i collegamenti sulla linea Foggia - S.Severo - Peschici Calenella - studenti, viaggiatori che, in questo lungo periodo, hanno accusato disagi di non poco conto per spostarsi da un capo all’altro della provincia, fosse anche per raggiungere San Severo o Foggia e ...