La Russa - composizione Commissione Finanze cambia da domani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) La nuovadella, che ha all'esame il dl Superbonus, entra in vigore da, e non da oggi. Lo ha precisato in Aula il presidente del Senato Ignazio La, dopo aver annunciato l'avvenuta modifica dei componenti saliti di un'unità in favore della maggioranza.