Inizia Cannes 2024 e le star stanno per invadere la Croisette Ecco - giorno per giorn - gli arrivi dei divi in Francia A cominciare dalla divina Meryl Streep

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 14 maggio 2024) La pattuglia diche sta per arrivare al Festival diè piuttosto nutrita. Quasi due settimani di un andirivieni che rivaleggia solamente con la Mostra del Cinema di Venezia. Si arriva, si presenta il film, si partecipa a un paio di feste e si riprende l’aereo. Duei e via. Ma sono 48 ore indimenticabili. Ricche di eventi, abiti favolosi e applausi. Quest’anno labrillerà grazie a Chris Hemsworth,, Uma Thurman, Richard Gere, Kevin Costner. Solo per citare alcuni deiche saranno ada oggi 14 maggio a sabato 25. La giuria con Greta Gerwig e Pierfrancesco Favino I primi a ...