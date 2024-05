(Di martedì 14 maggio 2024) Giornata trionfale per i doppi azzurri agli Internazionali d’Italia. Dopo la vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, è arrivata anche quella diPaolini. Le due azzurre hanno conquistato ladopo aver sconfitto la coppia formata dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e dalla lettone Jelena Ostapenko, teste di serie numero sei, in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 10-5 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Una bella vittoria per la coppia italiana, che ha messo le Olimpiadi tra gli obiettivi stagionali e sicuramente a Parigi potrà andare a caccia di una medaglia. Le azzurre hanno un po’ faticato nei turni di servizio, ottenendo il 55% dei punti quando hanno servito la prima ed il 54% con la seconda. Kichenok/Ostapenko riescono ad annullare una palla break in ...

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 15 maggio 2024 su Canale 5 rivelano che Hakki ha un suggerimento per Asu ed uno per Kemal. Emir, invece, dà un ordine a Tarik. Nel frattempo, Zeynep ed Ozan tornano ad accorciare le ...

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 maggio 2024 . Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

La notizia era nell’aria da giorni, mancava solo l’ufficialità del cambio di percorso. Con una nota sul proprio sito RCS ha annunciato che non si affronterà il Passo dello Stelvio nella sedicesima tappa del Giro d’Italia , cambia dunque la Cima ...

WTA Roma 2024: Sara Errani e Jasmine conquistano la semifinale in doppio - WTA Roma 2024: sara Errani e Jasmine conquistano la semifinale in doppio - Giornata trionfale per i doppi azzurri agli Internazionali d'Italia 2024. Dopo la vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, è arrivata anche quella ...

Saras, i numeri del 1° trimestre 2024 - saras, i numeri del 1° trimestre 2024 - Il risultato finale, sempre su base comparabile, è stato positivo per 96,9 milioni di euro (erano 162 milioni nel 1° trimestre 2023), mentre il risultato netto reported ha evidenziato un utile di 77,4 ...

WTA Roma, Errani e Paolini in semifinale nel torneo di doppio femminile - WTA Roma, Errani e Paolini in semifinale nel torneo di doppio femminile - Dopo Miami, Jasmine Paolini e sara Errani conquistano un'altra semifinale in un WTA 1000: su un Pietrangeli infuocato, le azzurre hanno superato al super tie-break la coppia formata dall’ucraina ...