D’Angelo | Il Napoli sta valutando a quale allenatore affidare una squadra che sarà rivoluzionata

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 14 maggio 2024): Credo che De Laurentiis abbia capito gli errori fatti, non a caso sul direttore sportivo si è mosso in anticipo e sull’sta lavorando da mesi A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Vincenzo, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’. Queste le sue parole sul prossimodele su altro:sul prossimodel“L’? Ilstail profilo migliore, soprattutto a chiil compito complicato della ricostruzione. Unacheabbastanza, ma neanche troppo perché in questa rosa ci sono i ...