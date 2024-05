Un’estate in Provenza | tutte le curiosità sulla commedia con Anna Galiena e Jean Reno

(Di martedì 14 maggio 2024) Volete trascorrere una serata serena e spensierata in casa davanti alla tv? A partire dalle 21.20 di Martedì 14 Maggio su Rai Due, va in ondain, unafrancese diretta da Rose Bosch nel 2014. Oltre alla trama gradevole, il film puntabravura dei due attori protagonisti, il sempre eccellente, noto principalmente per i suoi ruoli da duro in pellicole a tinte forti, e la nostra affascinante. Ecco leda conoscere suinin: la trama in breve e il cast Francia. Dopo il divorzio dei genitori, i giovani Lèa, Adrien e Théo vengono invitati dai nonni a trascorrere con loro ...

Per la prima serata in tv, martedì 14 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il clandestino”, con Edoardo Leo. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Le tre mogli: Travaglia, per conto di Carvelli e dei servizi segreti, si è ...

"Un'estate in Provenza", alle 21.20 su Rai 2 il film di Rose Bach: ecco la trama e il cast - - - > La storia di un viaggio di scoperta familiare e personale, ambientata nella pittoresca regione della Provenza. È il film del 2014 "Un'estate in Provenza", diretto da Rose Bosch, in onda martedì 14 maggio alle 21.20 su Rai 2. La trama si concentra su tre giovani fratelli parigini, Adrien, Léa e il piccolo Théo, non udente, che ...

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Maggio, in prima serata - Un'Estate in Provenza (Commedia) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Rose Bosch, conJean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux, Lukas Pelissier, Charlotte de Turckheim, Mathilde ...