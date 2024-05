Aran-sindacati - scontro sulle sanzioni disciplinari per i docenti

Docenti sospesi fino a dieci giorni dagli stessi dirigenti Flc Cgil contro Aran: disparità di trattamento rispetto a PA - Docenti sospesi fino a dieci giorni dagli stessi dirigenti Flc Cgil contro Aran: disparità di trattamento rispetto a PA - Oggi, 14 maggio, si è svolto l’incontro tra Aran e sindacati per discutere delle infrazioni disciplinari e delle tipologie di sanzione riguardanti il personale docente ed educativo. Questa materia è s ...

Licenziamento per scarso rendimento: quando è legittimo mandare via un lavoratore pigro - Licenziamento per scarso rendimento: quando è legittimo mandare via un lavoratore pigro - Come funziona il licenziamento per scarso rendimento e quando è legittimo o meno mandare via dal posto di lavoro un lavoratore pigro.

Taxi, in un anno e mezzo elevate appena 300 multe per alterazione delle tariffe - Taxi, in un anno e mezzo elevate appena 300 multe per alterazione delle tariffe - A Roma, da gennaio 2023 ad oggi, sono state elevate appena 300 sanzioni ai tassisti per “alterazione della ... al dipartimento mobilità sostenibile e trasporti per violazioni disciplinari. Ora, si ...