L’Isola dei Famosi - un naufrago verso il ritiro? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 14 maggio 2024)dei, un altrovail? Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezione che circola in retedei, ieri sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con tantissimi colpi di scena. Da un’inedita sorpresa per Samuel Person all’eliminazione di Rosanna Lodi. La naufraga infatti è stata battuta al televoto e dunque ha dovuto abbandonare il reality show. Mentre il noto chef Joe Bastianich ha lasciato il reality dopo aver effettuato una serie di accertamenti medici. L’uscita di Joe dal reality show ha spiazzato tutti i naufraghi e i telespettatori. In questa edizione tanti naufraghi sono stati eliminati ed hanno voluto abbandonare il gioco ma nel frattempo proprio in Honduras ieri sera sono sbarcati tre nuovi concorrenti: ...