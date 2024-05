Se non ricevo le notifiche sul telefono - come risolvere

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tutti gli utenti che aspettano una notifica importante si ritrovano spesso a leggerla solo molte ore dopo, aprendo l'app e rendendoci conto di avere degli arretrati da leggere. Questo problema affligge sia i dispositivi Android sia gli iPhone (anche se in misura minore); per fortuna è possibile intervenire nelle impostazioni del dispositivo per sistemare e ripristinare il corretto funzionamento di tutte le. I problemi con lepossono essere causati dal risparmio energetico del dispositivo (in particolare su Android) ma anche da una errata configurazione delle, che sulle ultime versioni di Android e iOS possono essere regolare dall'utente. LEGGI ANCHE -> Tutte leAndroid visibili sul PC in tempo reale 1) Ripristinaresu Android Il risparmio ...