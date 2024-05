Serie A - cambia la regola sugli extracomunitari | i dettagli

(Di martedì 14 maggio 2024)A,lain materia di tesseramento dei calciatori: la nota pubblicata sul sito della FIGC. CALCIATORI– A seguire il comunicato pubblicato sul sito della FIGC. “Il Consiglio ha votato di dare delega al Presidente federale, di concerto con il presidente della LegaA e del presidente dell’Assocalciatori, al fine di definire gli ultimidel comunicato per consentire alle società diA di poter tesserare, sempre nel numero delle quote già stabilite dal CONI, due nuovi calciatori extra comunitari. Lo stesso vale per laA femminile, con l’unica differenza relativa al tesseramento per le società che non avranno, al 30 giugno 2024, calciatrici extra comunitarie ...

La Figc , attraverso un comunicato, ha affrontato la questione legata ai calciatori albanesi in Serie A, dopo aver dovuto affrontare la scorsa estate quella legata ai britannici ed elvetici. A luglio 2023, infatti, i calciatori del Regno Unito erano ...

"Fiorentina-Napoli cambia data". La risposta ufficiale della Lega di A - "Fiorentina-Napoli cambia data". La risposta ufficiale della Lega di A - Cosa mi aspetto dal Consiglio di oggi Vari temi, uno è quello sugli extracomunitari. Sull'agenzia governativa ascolteremo ciò che ci dirà il presidente Gravina". Sulla richiesta di cambiare la data ...

Cambia la regola sui giocatori extracomunitari in Serie A: abbattuto il vincolo di sostituzione - cambia la regola sui giocatori extracomunitari in Serie A: abbattuto il vincolo di sostituzione - Il Consiglio Federale della FIGC ha approvato un importante cambio nel regolamento della Serie A: ci saranno sempre due slot per ogni club ma senza vincolo ...

Serie A, cambia la norma sugli extracomunitari: modifiche e vincolo di sotituzione, ecco come funziona - Serie A, cambia la norma sugli extracomunitari: modifiche e vincolo di sotituzione, ecco come funziona - cambia il regolamento riguardo il tesseramento degli extracomunitari in Serie A, L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente di Lega Lorenzo Casini: "Nel Consiglio si è deciso di adeguare il ...