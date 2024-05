Scatto del Napoli per Buongiorno Arriva la prima offerta ufficiale

(Di martedì 14 maggio 2024) Ildovrà rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. In 36 gare di campionato quest’anno ha subito 46 gol, lontano dai livelli dello scorso anno in cui subì 28 reti in 38 partite. Tra i tanti nomi sondati c’è Alessandro, capitano del Torino che fa gola a parecchi club in Italia e all’estero. Ilci prova per: la valutazione del difensore è di circa 30 milioni Secondo quanto riportato da calciomercato.com: Sul difensore classe ’99 ci sono anche Milan e Tottenham. Chi invece potrebbe portare un’concreta sul tavolo del Torino è proprio il, deciso ad anticipare la concorrenza portandosi avanti con una proposta: la valutazione del giocatore gira intorno ai 30 milioni di euro, non è escluso che possano ...

