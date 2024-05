Euro 2024 - le quote delle favorite | difficile bis per l’Itali - 2 partono avanti a tutte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2024) Domani mancherà un mese al calcio d’inizio die il CT Spalletti sta sciogliendo gli ultimi dubbi sui convocati, già scelti “per l’80%”.a si presenta alla kermesse da campione in carica ma confermare il titolo non sarà facile. Lo confermano il bookmaker. Secondo ledi 888sport e Betflag,a è sesta tra le possibili vincitrici, in lavagna a 15 e alla pari del Belgio. Offerta a 9 la coppia iberica Spagna-Portogallo, mentre si scende a 7 per la Germania, che ospiterà il torneo. I favori dei bookie sono per Francia e Inghilterra, entrambe date a 4,20. Fondamentale sarà iniziare col piede giusto nella gara d’esordio contro l’Albania. Nelle previsioni degli esperti si gioca a 1,35 il successo dela, in netto vantaggio rispetto all’8 degli avversari, alla ...