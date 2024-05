(Di martedì 14 maggio 2024) Cumiana (Torino), 14 maggio 2024 - Sono un po’ gli ’stati generali’ delle, ricercate con l’aiuto deimolecolari. Tre giorni con esperti internazionali riuniti a Cumiana (Torino), dal 17 al 19 maggio. Evento organizzato da Ivan Schmidt Academy in collaborazione con la Croce Verde di Cumiana e K9 Mantrailing Alliance Search and Rescue. Saranno presenti anche i volontari di Penelope Piemonte. L’evento è patrocinato dal Comune di Cumiana e ha ricevuto i saluti e gli auguri della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e del Presidente della Repubblica Italiana. Il modello austriaco e i relatori internazionali Tra i relatori, l’austriaca Karina Kals che, ricorda Ivan Schmidt, “dal 2002 dirige l’Accademia di Mantrailing Austria al servizio di amministrazioni, addestratori e ...

Una cinquantina di intossicati, per lo più adolescenti in gita scolastica, alcuni ricoverati in via precauzionale agli ospedali di Pescia e Pistoia. Sono tutti ospiti del Grand Hotel Nizza e Suisse a Montecatini , questa notte intorno all’una hanno ...

L’uomo rischia un procedimento per lesioni personali. Per l’Organizzazione sarebbe fondamentale regolamentare la detenzione di determinati tipi di cani che troppo spesso vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente. “Non ...

Quei cani che non perdono mai la traccia: ecco come fiutano le persone scomparse - Quei cani che non perdono mai la traccia: ecco come fiutano le persone scomparse - A Cumiana (Torino) dal 17 al 19 maggio gli stati generali delle persone scomparse. Organizza Ivan Schmidt Academy, che guarda al modello austriaco ...

I Pitbull sono pericolosi e impazziscono L’addestratore Ettore Santoro: “Sono cani complessi, andrebbero educati già a 3 mesi” - I Pitbull sono pericolosi e impazziscono L’addestratore Ettore Santoro: “Sono cani complessi, andrebbero educati già a 3 mesi” - D: L’aggressività non è un’inclinazione caratteriale del cane R: C’è un’inclinazione caratteriale in una certa misura. Ma, secondo me, la questione è che bisogna far capire alle persone che questi ...

Aggressione pitbull, veterinario: "Non demonizzare ma vanno gestiti con regole severe" - Aggressione pitbull, veterinario: "Non demonizzare ma vanno gestiti con regole severe" - "Quando si porta in casa, con anche dei bambini, si deve essere consapevoli che è un cane che ha un morso che può uccidere", afferma Federico Coccìa ...