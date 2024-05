ReBuild 2024 - Pulice (CDP – Rics Italia) : “Trasparenza e etica valori chiave” "Rispetto ai valori che la finanza può promuovere per declinare la sostenibilità in prassi “un tema fondamentale, che soprattutto in questo periodo mi sento di enfatizzare, è quello dell’etica e della trasparenza. Tematiche che hanno a che fare ...

ReBuild 2024 - Pulice (CDP – Rics Italia) : “Trasparenza e etica valori chiave” (Adnkronos) – "Rispetto ai valori che la finanza può promuovere per declinare la sostenibilità in prassi “un tema fondamentale, che soprattutto in questo periodo mi sento di enfatizzare, è quello dell’etica e della trasparenza. Tematiche che hanno a ...