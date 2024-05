L’oroscopo della settimana di Ada Alberti | tutti i segni e le previsioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) L’ astrologa Adaè tornata sullo schermo con il suo segmento astrologicole su “Mattino 5”, intitolato “Notizie belle dalle stelle“, dove condivide intuizioni su ciò che le stelle riservano per ladal 13 al 19 maggio 2024. Esploriamo i consigli celesti che ha per i varizodiacali. Consigli per Ariete, Toro e Gemelli Lediportano notizie incoraggianti per l’Ariete. Sottolinea questacome il momento ideale per portare avanti i progetti personali. L’influenza di Giove, che si rafforza verso fine mese, suggerisce che la fortuna è dalla loro parte, rendendo questo il momento perfetto per l’Ariete di prendere azioni coraggiose verso i loro obiettivi. Per il Toro, le stelle si stanno allineando per ...