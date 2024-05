Amianto in Rai - il dipendente che aveva denunciato è morto | cosa succede adesso?

(Di martedì 14 maggio 2024) La notizia della morte dell’exRai, Mariusz Sodkiewicz, avvenuta a soli 62 anni, rappresenta un evento tragico che sottolinea l’importanza di affrontare seriamente le questioni legate alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. Le circostanze della sua morte sono particolarmente significative in quanto luirecentemente portato all’attenzione pubblica il legame tra la propria malattia e l’esposizione all’durante il suo impiego presso la sede Rai. La notizia arriva dopo la denuncia pubblica del giornalista Franco Di Mare, che ha fatto emergere una situazione molto simile, come causa della sua malattia. La storia di Mariusz Sodkiewicz: che malattia? Mariusz Marian Sodkiewicz, exRai, era affetto da mesotelioma e nelle settimane precedenti alla sua scomparsa ...

