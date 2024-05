Spostano i cartelli stradali per gioco e la città va in tilt | identificati i baby-vandali

(Di martedì 14 maggio 2024) Nella zona di Porta Nord a San Donà di Piave, nel veneziano, sono in corso importanti lavori di modifica sulla viabilità e per questo motivo sono stati installati, indicazioni e barriereper indirizzare i cittadini e consentire loro di orientarsi nella. Un gruppo di bambini tra gli 8 e i 10 anni, per ravvivare la loro giornata, hanno deciso di mettere in piedi uno scherzo che poteva risultare molto pericoloso: hanno spostato tutti i, mandando il traffico in. Cartellonispostati,nel caos I bambini volevano fare uno scherzo, ignari evidentemente che quella loro “bravata” poteva costare caro a qualcuno. Hanno così spostato gli ostacoli e cambiato direzione e ...

SAN DONÀ DI PIAVE - devia no il traffico per gioco. E, per vedere l?effetto che fa, non solo stanno a guardare, ma loro stessi chiamano il 112 e aspettano i Carabinieri sul posto.

