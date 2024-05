Il pollo DG del Camerun è nato per gli yuppies Ecco la sua storia e dove mangiarlo a Milano e Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) Liberamente definito come un ragù dicon verdure, con la presenza più aliena per i nostri palati del platano fritto, ilDG è la pizza del, un piatto comfort, come si usa dir di questi tempi, che nel Paese centrafricano si trova un po’ ovunque. Sembrerebbe una di quelle tradizioni che si perdono nella notte dei tempi, quei piatti nati dalle mani di qualche ingegnosa e indaffarata donna in cucina (ché a tirar la lima, diciamolo, son più spesso le donne) cha affonda nella leggenda. E invece no. Perché ilDG nasce in realtà negli anni Ottanta del secolo scorso, quindi neppure 50 anni fa, che in termini di tradizioni gastronomiche non sono poi tanti. A ogni Yuppy il suo piatto diDG Iniziamo dal nome: DG sta per directeur général. Come dire ildel ...