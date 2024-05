Milan - è ufficiale | Gabbia squalificato Il Giudice Sportivo spiega il motivo

GIUDICE SPORTIVO, Due turni a Henry, Gasperini out - GIUDICE SPORTIVO, Due turni a Henry, Gasperini out - Due giornate di squalifica per Henry (Verona) e una giornata a gabbia (milan), Koopmeiners (Atalanta) e Romagnoli (Lazio). Inoltre squalificati per un turno anche ...

Serie A: giudice, due giornate di stop a Henry del Verona. Un turno a Gasperini - Serie A: giudice, due giornate di stop a Henry del Verona. Un turno a Gasperini - Tra i giocatori non espulsi un turno di squalifica è stato inflitto a gabbia (milan), Koopmeiners (Atalanta) e Romagnoli (Lazio). In relazione alla giornata del campionato di Serie A conclusasi ieri, ...

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro squalificati, campionato finito per Henry - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro squalificati, campionato finito per Henry - Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti. gabbia Matteo (milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato ...