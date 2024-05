Cerreto FdI - orgoglio Bandiera blu per Baia Domizia

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma. “Con il riconoscimento dellablu al Comune di Cellole perFelice, la provincia di Caserta non è più indicata come Terra dei Fuochi, ma come terra di mare, sole, bellezze architettoniche ed eccellenze enogastronomiche. Questo riconoscimento che ci riempie died è frutto di un lavoro intenso che c’è stato nel tempo. Infatti tra i tanti criteri, che la Foundation for environmental education (Fee) prende in considerazione per assegnare lablu, c’è quello di considerare solo quelle località che negli ultimi quattro anni hanno avuto un livello del proprio mare e delle proprie acque eccellente. Un plauso va agli amministratori, ai cittadini, ai commercianti, agli operatori turistici e balneari che hanno creduto nelle potenzialità di questa ...

