Classifica Giro d’Italia 2024 - decima tappa | Tiberi guadagna su Uijtdebroeks! Bardet rientra in classific - Pogacar rosa

(Di martedì 14 maggio 2024) Una nutrita fuga da lontano ha animato ladel, che proponeva l’arrivo in salita a Cusano Mutri. Tra gli attaccanti di giornata c’erano alcuni uomini di un certo rilievo come il francese Romain, Filippo Zana e Domenico Pozzovivo, che hannoto posizioni importanti in graduatoria e hanno ridotto il distacco dal vertice. Tadejconserva la magliadi leader, con un vantaggio di 2’40” sul colombiano Daniel Felipe Martinez e 2’58” sul britannico Geraint Thomas. Il fuoriclasse sloveno ha controllato agevolmente la situazione senza strafare, nel finale ha accelerato Ben O’Connor (quarto a 3’39”), marcato dagli altri tre contendenti. Antonioha provato un affondo ...