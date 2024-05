Juventus - prove di formazione per l'Atalanta | sorprese Nicolussi-Caviglia e Iling Le scelte per l'attacco

Atalanta vs Juventus: un dubbio per Allegri - Atalanta vs juventus: un dubbio per Allegri - Visualizzazioni: 1 La juventus è partita per Roma. Alle 19 sono previste le parole di Massimiliano Allegri insieme a Danilo, alla vigilia della finale di Coppa Italia. Lista dei convocati Nessuna sorp ...

Frosinone, per il post Soulè si punta un altro calciatore della Juventus - Frosinone, per il post Soulè si punta un altro calciatore della juventus - Visualizzazioni: 1 Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Frosinone avrebbe messo nel mirino un altro calciatore della juventus per il post Soulè. Frosinone, chi per il post Soulè Secondo quanto r ...

Atalanta-Juve, il doppio ex Cabrini: “Bianconeri tosti, ma la Dea ora è magica…” - Atalanta-Juve, il doppio ex Cabrini: “Bianconeri tosti, ma la Dea ora è magica…” - L’ex terzino campione del mondo ha vestito entrambe le maglie e a Notizie.com prova a giocare la finale in anticipo: “In una gara secca può succedere di tutto, ma bella sfida tra Scamacca e Vlahovic” ...