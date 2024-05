L’Occidente non può più contare sul monopolio elettromagnetico L’allarme dagli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 14 maggio 2024) Mentre dall’Ucraina arrivano report circa una significativa riduzione dell’efficacia dei missili occidentali a causa dei sistemi jamming russi, con Mosca che ha aggiunto un’altra freccia al suo arco ibrido, disturbando i sistemi Gps di aerei civili baltici al punto da costringerli a tornare indietro, arrivano confermeambienti militari Usa circa la necessità di un’inversione di tendenza nel campo della guerra elettromagnetica (electronic warfare, EW). Tali conferme provengono dalle dichiarazioni di generali in pensione e operatori speciali alla Special operations forces (Sof) week 2024, come riportato da Defense One; addirittura, c’è chi sostiene che i russi godano adesso di capacità tecnologicamente superiori agli americani nel dominio. Si deve tener comunque presente che non si tratta di un fulmine a ciel sereno, in quanto già ...