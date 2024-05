Il Tesoro colloca 9 miliardi del Btp Green - tasso al 4,104%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilhato, tramite emissione sindacato, novedi euro del nuovo Btp30 ottobre 2037, con un rendimento lordo all'emissione del 4,. Lo comunica in una nota il Mef. Ilannuo è del 4,05%, pagato in due cedole semestrali. Ilmento è stato effettuato mediante sindacato costituito da cinque lead manager, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest e UniCredit e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.