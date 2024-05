Amici 23 - sorpresa per Mida che riabbraccia la mamma

Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, martedì 14 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con i finalisti del talent? I ragazzi avranno condiviso altre loro emozioni ...

Amici 23, Mida l’ha combinata grossa. È bastata una parola per scatenare il panico in casetta. “Ma è matto? Così ci fa prendere un infarto”, si legge in uno dei commenti. In mezzo è finita anche Sarah. Intanto, a pochi giorni dalla finale, il ...