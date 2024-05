Un posto al sole - le anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024

Rambaudi a sorpresa: “Solo Mazzarri avrebbe potuto rimettere a posto la situazione” - Rambaudi a sorpresa: “Solo Mazzarri avrebbe potuto rimettere a posto la situazione” - L’unico che avrebbe potuto rimettere a posto la situazione quest’anno era Mazzarri, che stava dando equilibrio alla squadra e non aveva avuto i migliori a disposizione. Il suo errore è stato non aver ...

Un Posto al Sole, dove vedere la puntata di oggi in diretta e in streaming - Un posto al sole, dove vedere la puntata di oggi in diretta e in streaming - Vorresti vedere la puntata di oggi di Un posto al sole Scopri tutti i dettagli su come guardare la soap sia in diretta che in streaming!

Chi è Giorgia Gianetiempo, Rossella di Un Posto al Sole - Chi è Giorgia Gianetiempo, Rossella di Un posto al sole - Ti stai chiedendo chi è l'attrice che interpreta Rossella in Un posto al sole Scopri tutte le curiosità su Giorgia Gianetiempo!