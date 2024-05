Strade chiuse a Rimini per il passaggio del Giro d’Italia | traffico e viabilità - cosa sapere

(Di martedì 14 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Nel corso della giornata di venerdì 17 maggio, il territorio riminese è interessato daldella tappa ‘Riccione-Cento’, la 13esima del2024. In occasione del transito della carovana rosa, sono previste per qualche ora alcune limitazioni alla circolazione nellestatali 16, 9 e 72, a partire dalle 10.30. Riccione-Cento: il percorso aLa partenza ufficiale della 13esima tappa del2024 è in programma alle ore 13 da Riccione. Il percorso prevede, a seguire, l’ingresso adal lungomare, in via G. D’Annunzio, da cui gli atleti proseguono verso viale Principe di Piemonte. Arrivati alla rotatoria con via Cavalieri di Vittorio Veneto, i corridori percorrono la ...

Giro d’Italia tappa 13, partenza da Riccione: strade chiuse e come cambia la viabilità - giro d’Italia tappa 13, partenza da Riccione: strade chiuse e come cambia la viabilità - Si parte dalle 13 di venerdì 17 maggio da piazzale Roma. Per determinate fasce orarie, in concomitanza con il passaggio della Carovana rosa, entrano in vigore alcuni provvedimenti relativi al traffico ...

Febbre da Giro anche a Pietracatella. “Prima volta nella nostra storia, emozione unica e gioia per la comunità” - Febbre da giro anche a Pietracatella. “Prima volta nella nostra storia, emozione unica e gioia per la comunità” - Per la prima volta nella storia del paese fortorino il giro d’Italia attraverserà le strade di Pietracatella. Succederà domani 15 maggio, quando le scuole saranno chiuse e la viabilità chiaramente mod ...

Giro d’Italia 2024, pericolo valanghe: non si arriverà sullo Stelvio - giro d’Italia 2024, pericolo valanghe: non si arriverà sullo Stelvio - Non si sale sulla vetta dello Stelvio. Cambia la tappa numero 16 del giro d'Italia 2024, la Livigno - Santa Cristina Valgardena (Monte Pana) ...