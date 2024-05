Amici - Mida riceve una speciale sorpresa L’intervista doppia ai finalisti

(Di martedì 14 maggio 2024), dal daytime di martedì 14 maggio:una. L’allievo riabbraccia sua madre dopo tanti mesi, oggi pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime. L’allievodopo diversi mesi finalmente riabbraccia la sua mamma. L’allievo viene convocato dalla produzione con una scusa ma dopo poco si ritrova a ripercorrere i momenti più belli della sua infanzia e del suo percorso ne talent show. L’allievo poco prima di raggiunge lo studioun video messaggio da parte di suo padre e successivamente incontra sua madre. LEGGI ANCHE: Luca Argentero e Cristina Marino, celebrate in gran segreto le nozze Intervistaai… I sei ...

Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, martedì 14 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con i finalisti del talent? I ragazzi avranno condiviso altre loro emozioni ...

Amici 23, Sarah Toscano conquista tutti: arrivano i complimenti di Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano! [VIDEO] - Amici 23, Sarah Toscano conquista tutti: arrivano i complimenti di Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano! [VIDEO] - Ieri sera, 12 maggio, su Canale5 è andata in onda la Semifinale di Amici 23 e Sarah Toscano si è confermata una giovane popstar, ricevendo i complimenti di Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano.

Ad Amici 23 una finale a 6 che non tutti meritavano - Ad Amici 23 una finale a 6 che non tutti meritavano - Anche Sarah e mida staccano il biglietto per la finale di Amici 23 ma forse qualcuno tra i sei non lo meritava ...

AMICI 23 SERALE 2024, SEMIFINALE/ Diretta, finalisti e eliminato: chi in finale Sarah e Mida Colpo di scena - AMICI 23 SERALE 2024, SEMIFINALE/ Diretta, finalisti e eliminato: chi in finale Sarah e mida Colpo di scena - Eliminato semifinale serale Amici 2024, diretta puntata 4 maggio di Amici 23 e finalisti: chi sono Holden più sciolto conquista il pubblico ...