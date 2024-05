Valditara: “La sospensione come viene intesa oggi non è efficace. Basta Playstation e cellulare ai ragazzi puniti” - valditara: “La sospensione come viene intesa oggi non è efficace. Basta Playstation e cellulare ai ragazzi puniti” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe valditara, intervistato a "Il giorno de La Verità" a Milano, ha espresso la sua visione sulla sospensione scolastica e l'integrazione degli studenti ...

Il ministro dell'istruzione Valditara: "Basta sospensioni agli studenti, meglio i servizi sociali" - Il ministro dell'istruzione valditara: "Basta sospensioni agli studenti, meglio i servizi sociali" - Per cattiva condotta «Non ha veramente senso la sospensione come è intesa oggi. Se uno studente ha picchiato un insegnante e lo tengo a casa 15 giorni gli ...

Scuola devastata a Bologna, 5.800 euro al Belluzzi-Fioravanti: tre studenti sospesi per oltre 15 giorni - Scuola devastata a Bologna, 5.800 euro al Belluzzi-Fioravanti: tre studenti sospesi per oltre 15 giorni - Il 22 aprile alcuni ragazzi sono entrati a scuola dopo che il preside aveva negato l’occupazione proponendo l’auto gestione. Sul caso era intervenuto il ministro valditara. In esame le sanzioni per al ...