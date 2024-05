Bergamo - maxischermo per la finale di Coppa Italia | dove sarà e quali strade verranno chiuse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Manca sempre meno. La partita attesa da una città intera sta per iniziare. Mercoledì 15 maggio alle 21 l’Atalanta scenderà in campo all’Olimpico di Roma contro la Juventus: in palio c’è la. Un trofeo che potrebbe rappresentare la famosa “ciliegina sulla torta” dell’era Gasperini. Il tecnico cresciuto nelle giovanili proprio dei bianconeri è ormai alla guida degli orobici da 8 anni. In questo lasso di tempo la squadra ha saputo togliersi soddisfazioni impensabili: dalla Champions League a cavalcate indimenticabili in campionato. Per suggellare questo percorso mancherebbe solo unae, nel giro di poche settimane, Gasp e i suoi avranno due occasioni buone per colmare questo vuoto. Una appunto, contro la Juventus, l’altra a Dublino contro il Leverkusen il prossimo 22 maggio. Per questo l’ appuntamento per tutti i tifosi ...