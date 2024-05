Legionella - allerta diffusione | morto un produttore Rai a Roma

Legionella nel Milanese: dieci casi tra Corsico e Buccinasco, uno è grave - legionella nel Milanese: dieci casi tra Corsico e Buccinasco, uno è grave - Preoccupazione in Lombardia: una decina di casi sarebbero stati riscontrati nei comuni di Corsico e Buccinasco a sud di Milano ...

Milano, rilevati casi di legionella in un condominio - Milano, rilevati casi di legionella in un condominio - Scatta l'allarme a Milano. Sono stati rilevati alcuni casi di legionella in un grande condominio in un quartiere nella zona est.