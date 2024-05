Inchiesta Messina - indagata l’assessore alla Salute Giovanna Volo | Ho informato Schifani

Tre messaggi in codice: due frasi e una data. "Tra le selvaggi tigri", "Ad augusta per angusta" e "VIII X MCML, XXXI" sono le scritte dei tre tatuaggi che il boss Matteo Messina Denaro si fece tatuare a Palermo, mentre era ricercato, e il cui ...

Sanità, indagata l’assessora Giovanna Volo: “Ho agito correttamente” - Sanità, indagata l’assessora Giovanna Volo: “Ho agito correttamente” - messina – inchiesta sul Policlinico di messina e sulla gestione della clinica Nemo Sud, l’assessora alla Sanità regionale Giovanna Volo è indagata. Lo ha confermato personalmente a LiveSicilia.

Messina, inchiesta NemoSud: tra gli indagati Giovanna Volo, assessora della Regione Siciliana - messina, inchiesta NemoSud: tra gli indagati Giovanna Volo, assessora della Regione Siciliana - «Ho appreso stamattina di essere sottoposta a indagine da parte della Procura di messina. Nonostante si tratti di fatti relativi a un periodo precedente il ...

Tenne prigioniera la figlia e la stuprò per 24 anni: l’89enne Josef Fritzl sarà trasferito in un carcere normale - Tenne prigioniera la figlia e la stuprò per 24 anni: l’89enne Josef Fritzl sarà trasferito in un carcere normale - Tenne prigioniera sua figlia per 24 anni, costringendola a sette gravidanze prima che la malattia, di uno dei sette bambini, permettesse di scoprire l’intera vicenda. Josef Fritzl, 89 anni, il “ mostr ...