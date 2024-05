Scuole estero - pubblicati gli elenchi definitivi del personale ammesso ai colloqui dal 29 maggio Decreto

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono statisul sito del MAECI glidei candidati ammessi a sostenere ilo orale per la formazione delle graduatorie delscolastico, dirigenti, docenti e ATA, per la destinazione all'e le date dei. L'articolo .

Scoppia il caso Maldini, la sua intervista censurata La Lega dice di no - Scoppia il caso Maldini, la sua intervista censurata La Lega dice di no - Paolo Maldini ha presentato una denuncia per censura tramite il suo legale Danilo Buongiorno per una presunta censura alla sua intervista rilasciata a Radio Serie A, network ufficiale della ...

LEGA SERIE A - Nessuna censura o pressione per l'intervista a Maldini, la nota - LEGA SERIE A - Nessuna censura o pressione per l'intervista a Maldini, la nota - "Con riferimento alla nota stampa diffusa dalle principali agenzie media su una presunta 'censura' all'intervista a Paolo Maldini mandata in onda su 'Radio Serie A con RDS', la Lega Serie A precisa ch ...

Concorso Agenzia delle Entrate, vincitori selezione 4.265 funzionari: risultati ed elenchi regione per regione - Concorso Agenzia delle Entrate, vincitori selezione 4.265 funzionari: risultati ed elenchi regione per regione - Concorso Agenzia delle Entrate. Pubblicate le graduatorie regionali (con risultati) della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, ...