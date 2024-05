Tunisia - giornalisti e avvocati arrestati per una battuta in tv Solidarietà dei colleghi italiani che chiedono l’intervento di Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Nella serata di ieri, lunedì 13 maggio, la polizia ha fatto irruzione nella sede dell’Ordine deglia Tunisi e arrestato l’avvocato Mehdi Zaghrouba, noto per le posizioni critiche nei confronti del presidente tunisino Kais Saied. Tra le urla dei, vetri rotti e sedie ribaltate, il legale è stato portato via senza chiarimenti sulle motivazioni dell’arresto. Contro Zaghrouba e un altro collega, Nidhal Salhi, sarebbe stata avviata un’indagine e il ministero dell’Interno ha poi dichiarato in un comunicato che i due “hanno deliberatamente aggredito fisicamente e verbalmente due agenti di sicurezza della polizia giudiziaria”. Per la sede dell’Ordine è la seconda irruzione in 48 ore, dopo che nella serata di sabato agenti in borghese, armati e a volto coperto, avevano arrestato l’avvocata Sonia Dahmani, accusata di “uso di reti di ...