Funerali Berlusconi | chi è stata la prima ad arrivare al Duomo di Milano vestita di bianco Spoiler | non Silvia Toffanin

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Alle 15 sono iniziati idi Silvio, ma chi è che era in chiesa già da molto? Ecco la sua fedelissima conduttrice.: non si tratta diIl 12 giugno si è spento Silvio, politico italiano, fondatore del partito Forza Italia E imprenditore che ha sempre saputo vederci lontano - è a lui che si devono la nascita di Fininvest (Mediaset) o gli anni d'oro del Milan. Ebbene, un uomo così importante per la storia del nostro Paese - per quanto abbia sempre diviso gli animi, non poteva non essere celebrato con un lutto nazionale, indetto per oggi 14 giugno. Da pochi minuti sono iniziati idell'ex Presidente del Consiglio all'interno deldi, location ...