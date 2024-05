Festa di Amici | quello che è successo al party dopo la puntata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 19 maggio 2024) Subitoaver alzato la coppa ed aver posato per le foto di rito, Sarah e gli altri finalisti si sono diretti alladi23. Ilpostè stato allestito nello studio del pomeridiano e abbiamo potuto vedereche ègrazie alle live e le storie Instagram di alcuni dei presenti, uno tra tutti Dustin Taylor, che si è trasformato in una sorta di cameraman. L’evento è stato a metà tra una serata in discoteca e un concerto di Mida, che ha saputo intrattenere il pubblico come nessuno (ma questo lo avevamo già visto durante le sue esibizioni). Il 25enne ha fatto cantare tutti conche è l’inno di questa edizione, Rossofuoco, poi ha cantato anche il suo nuovo singolo, Que Pasa, ma improvvisamente ha chiesto al dj di ...