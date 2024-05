Ganna - l’ora delle lacrime | di gioia Ritorno al successo dopo nove mesi Pogacar secondo punta il tappone

(Di domenica 19 maggio 2024)Milan, Pippo: a regalare sorrisi all’Italia del Giro sono gli olimpionici del quartetto. Al tris dell’amico velocista, Superpippo si aggrega con la specialità della casa, la crono: sul Garda torna a vincerne una(l’ultima alla Vuelta nello scorso settembre). Più lungo il digiuno che interrompe al Giro, tre anni: due tappe contro il tempo gliele ha negate lo scorso anno Evenepoel, una quest’anno. Due fenomeni, per intenderci. Bentornato, signore del tempo che prima di festeggiare deve soffrire almeno metà crono: è il tratto della tappa in cuicorre sugli stessi tempi del granatiere azzurro. Poi la pianura, più adatta agli specialisti puri, ristabilisce distanze e gerarchie. E’ comunque il risultato ...

Henri Desgrange, il papà del Tour de France - Henri Desgrange, il papà del Tour de France - Dietro la nascita della corsa ciclistica più famosa al mondo una rivalità tra giornali sportivi. L’ex ciclista e detentore di record mondiali divenne direttore de “L’auto” e lanciò la proposta nel gen ...

Giro d’Italia, Ganna torna padrone del tempo: “Al pubblico dico: basta cellulari, guardateci in faccia” - Giro d’Italia, ganna torna padrone del tempo: “Al pubblico dico: basta cellulari, guardateci in faccia” - Straordinario successo per il primatista dell’ora nella crono di Desenzano. Grandezza e fragilità del numero uno del ciclismo italiano ...

Giro d’Italia 2024: Filippo Ganna vince la crono a Desenzano. Secondo Pogacar che resta in rosa - Giro d’Italia 2024: Filippo ganna vince la crono a Desenzano. Secondo Pogacar che resta in rosa - Terzo posto per l’olandese Thymen Arensman, compagno di squadra di ganna. dopo questa tappa, Pogacar resta in maglia Rosa. Una prova contro il tempo dominata da ganna, ma a sorprendere ancora una ...