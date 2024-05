Pole Verstappen - il settimo sigillo Raggiunti i miti Senna e Prost Il fuoco della Rossa si è spento E Imola sorride alla McLaren

(Di domenica 19 maggio 2024) Non quello che ci si aspettava. Non quello che sognavamo e speravamo noi ferraristi. In breve: la presenza di Carletto e Sainz sulla seconda filagriglia di partenza aè una mezza delusione. È sempre molto difficile trovare un punto di equilibrio tra emozioni presunte e realtà incontestabile. Per mestiere e per età ci sono passato persino troppe volte: quindi i miei quattro lettori condivideranno il rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato. La Ferrari di, con tutti i suoi aggiornamenti, almeno sul giro secco va più pianoRed Bull e. Possiamo inventarci un elenco di spiegazioni, possiamo sgranare il rosario delle giustificazioni. Anche se poi Piastri viene penalizzzato di tre posizioni sulla griglia (parte 5°) per aver ostacolato la ...

