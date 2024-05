(Di domenica 19 maggio 2024) Polo blu elettrica e jeans. Sguardo fisso davanti a sé. Così Giampiero Gualandi, vigile urbano di 63 anni accusato dell’omicidio volontario della exSofia Stefani, 33, con cui aveva avuto una relazione, uccisa da un proiettile sparato al viso nella sede del comando di polizia locale di Anzola (Bologna) giovedì scorso, si è presentato ieri all’udienza di convalida del fermo davanti al gip Domenico Truppa. Per un’ora e mezza l’uomo ha risposto alle domande del giudice, affiancato dal proprio avvocato Claudio Benenati. Poi, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere. All’esito dell’udienza e dell’interrogatorio, il giudice ha quindi accolto la richiesta della procura, che coordina le indagini dei carabinieri, ravvisando la gravità degli indizi a carico dell’indagato. Il fermo non èconvalidato, perché non è ...

Ammazzata dal collega. L’ex comandante dei vigili: "È stato un incidente". Il pm: no, voleva uccidere - ammazzata dal collega. L’ex comandante dei vigili: "È stato un incidente". Il pm: no, voleva uccidere - Sguardo fisso davanti a sé. Così Giampiero Gualandi, vigile urbano di 63 anni accusato dell’omicidio volontario della ex collega Sofia Stefani, 33, con cui aveva avuto una relazione, uccisa da un ...

Vigile uccisa, l’esperto balistico: "L’arma dentro l’ufficio non va mai tenuta carica" - Vigile uccisa, l’esperto balistico: "L’arma dentro l’ufficio non va mai tenuta carica" - Bologna, 19 maggio 2024 – Roberto Brogli ha visto passare sotto i suoi occhi migliaia di fucili e pistole. Da oltre vent’anni è direttore di tiro nei poligoni e ha insegnato l’arte del maneggio delle ...

L'ex vigilessa uccisa, il collega rimane in carcere - L'ex vigilessa uccisa, il collega rimane in carcere - Nell'udienza di convalida il 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola ha continuato a sostenere che è stato un tragico incidente, che non voleva sparare a Sofia Stefani, la ex collega di 30 ...