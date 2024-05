E ora tutti si accorgono del salvadanaio politico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Firenze, 19 maggio 2024 – Noialtri amanti della politica come professione non abbiamo mai capito la passione dei professionisti dell’antipolitica per l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Politica e democrazia hanno bisogno di soldi per funzionare. Niente è gratis, neanche quello che viene presentato come tale, perché c’è qualcun altro che paga (ogni riferimento a Beppe Conte che continua a spacciare la gratuità del superbonus "per le famiglie" non è puramente casuale). Nel centrosinistra, dove abbondano le responsabilità per aver inseguito in questi anni le sirene populiste, è in corso un dibattito per portare al ripristino di qualche forma di finanziamento pubblico ai partiti; anche nella maggioranza se ne ragiona, solo che non sembra mai il momento giusto per passare dalle parole ai fatti. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ex deputato tra il 2013 e il 2014, ha ...