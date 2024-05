Segnali dal pianeta Jacobs | rientro e vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo al tempo, ci vuole pazienza per tornare a essere davvero veloci. Il primo che ne è consapevole è Marcell. L’azzurro, alla seconda gara individuale dell’anno, vince lo Sprint Festival di Roma allo Stadio dei Marmi (rinnovato in vista degli Europei, 7 - 12 giugno), ma non convince del tutto. Taglia il traguardo per primo con il tempo di 10.07, davanti a due connazionali: Chituru Ali (10.11) e Matteo Melluzzo (10.13). Amanca un po’ di esplosività in partenza, mentre nell’ultima parte isono decisamente più positivi. Lo dice lo stesso velocista nativo di El Paso, Texas. "In realtà la gara è andata anche abbastanza bene – spiega a Sky Sport – ci sono stati i soliti errori in partenza, poi guarderemo la prestazione con il coach (Rana Reider, ndr). Sono contento di aver corso in questa cornice e con questo ...