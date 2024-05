Lea Garofalo Una madre contro la mafia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Un fumetto, perché no. I disegni, spesso più del cinema o dell’inchiesta, sanno dare sostanza e carne alla realtà che non possiamo più vedere. Quella carne oggi non esiste, si è fatta cenere in un bidone di latta un giorno di novembre del 2009. Era il cadavere di una donna forte e fragile al tempo stesso. Lea. Una donna sola, che ha perso tutto ribellandosi allae alla sua stessa famiglia, e che neppure lo Stato da un certo punto in poi ha saputo tutelare. Inizia così Lea, graphic novel scritta da Ilaria Ferramosca e disegnata da Chiara Abastanotti, pubblicata nel 2016, ora in edizione aggiornata. Quel bidone di latta non è il solo testimone, in ogni caso. In un racconto che presto si fa corale sarà affiancato da Denise, la figlia di Lea, dal suo assassino, l’ex compagno e padre di Denise Carlo Cosco, e dagli ...