Festa per tutta la famiglia con PratomaGnomo all’Abbazia di Soffena

(Di domenica 19 maggio 2024) Prosegue la due giorni dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore aa Castelfranco di Sopra. Gnomi in, progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica e creativa, giunge quest’anno alla terza edizione. La manizione viene riproposta dopo il grande successo di partecipazione delle edizioni 2022 e 2023. Gnomi ininserita nel circuito delle iniziative di Visit Valdarno - viene realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, delle amministrazioni comunali del Valdarno aretino e fiorentino. Nata come manizione correlata ...

