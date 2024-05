Atalanta vince 2-0 contro il Lecce | De Ketelaere e Scamacca decisivi

(Di domenica 19 maggio 2024)(4-4-2): Falcone 5.5; Gendrey 6 (29’ pt Venuti 6), Baschirotto 6, Pongracic 6.5, Gallo 6.5; Gonzalez 5 (9’ st Pierotti 5.5), Berisha 6 (9’ st Blin 5.5), Ramadani 6 (37’ st Rafia sv), Dorgu 5.5 (9’ st Oudin 5); Piccoli 6, Krstovic 5.5. All. Gotti 6.(3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Hien 6.5, Bonfanti 6 (29’ st Bakker sv); Hateboer 6, Scalvini 7, Pasalic 5.5 (22’ st Adopo 6), Zappacosta 6 (1’ st Éderson 6); Miranchuk 6;7 (17’ st Djimsiti 6), Touré 5 (1’ st De7). All. Gasperini (squalificato, in panchina Gritti) 7. Arbitro: Rapuano di Rimini 5 Reti: 2’ st De, 8’ st

Lecce-Atalanta, moviola: l’arbitro stronca i pugliesi ma riserva sanzioni solo alla Dea - lecce-atalanta, moviola: l’arbitro stronca i pugliesi ma riserva sanzioni solo alla Dea - E’ tornato in trend positivo l’arbitro Rapuano, scelto da Rocchi per lecce-atalanta. Il fischietto di Rimini ha al suo attivo in A 41 direzioni, 181 ammonizioni, 10 cartellini rossi per doppio giallo, ...

Sticchi Damiani: "Siamo pronti a scrivere la storia. Con Gotti in panchina" - Sticchi Damiani: "Siamo pronti a scrivere la storia. Con Gotti in panchina" - Piove sull’ultimo atto al Via del Mare. E la pioggia cade sulle palle gol che il lecce divora, ancora una volta, in maniera impietosa, negandosi un risultato più coerente con ...