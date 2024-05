(Di domenica 19 maggio 2024): a Gallarate nelle ultime settimane sono stati rafforzati i controlli da parte della Polizia locale nelle aree più a rischio, azione risultata efficace dal momento che in due casi gli incivili sono stati individuati e sanzionati. Il primo caso ha riguardato il ponte della Mornera dove gli agenti grazie all’analisi di parte del materiale sono riusciti a risalire all’incivile. "Rintracciata la persona – spiega la nota diffusa da Palazzo Borghi – inizialmente ha negato qualsiasi addebito, salvo poi ammettere, vista l’evidenza delle prove, di aver lasciato irregolarmente i sacchi di spazzatura". Per l’incivile è scattata una sanzione amministrativa di 50 euro e ha dovuto ripulire l’area, conferendo correttamente i. Una lezione che si spera possa contribuire a disincentivare simili comportamenti nei cui ...

Scoperto un sistema di immigrazione clandestina di minori: dall’aprile al novembre 2022 sono stati 43 gli adolescenti portati in Italia in questo modo. Una volta sbarcati a Bari con permessi falsi, gli accompagnatori ripartivano e i ragazzi ...

Scoperto un sistema di immigrazione clandestina di minori: dall’aprile al novembre 2022 sono stati 43 gli adolescenti portati in Italia in questo modo. Una volta sbarcati a Bari con permessi falsi, gli accompagnatori ripartivano e i ragazzi ...

Ormai siamo nel pieno avvio della stagione estiva e, come vedremo, malgrado vi sia stato abbastanza tempo per pianificare ed organizzare al meglio una stagione balnerare – per i ‘vacanzieri’ – alla grande, su parte del litorale lidense la ...

Operazione “grandi pulizie”. Rifiuti abbandonati, raffica di multe. Rimossi i cassonetti abusivi - Operazione “grandi pulizie”. Rifiuti abbandonati, raffica di multe. Rimossi i cassonetti abusivi - Gallarate, controlli della Polizia Locale. Anche un’azienda sanzionata, tolti 24 raccoglitori su 25 di abiti usati ...

Pronto soccorso pipistrelli, la storia di Barbara, angelo custode degli animali: «Li proteggo da maltrattamenti e falsi miti» - Pronto soccorso pipistrelli, la storia di Barbara, angelo custode degli animali: «Li proteggo da maltrattamenti e falsi miti» - SACILE - Dai cani ai gatti e poi ai pipistrelli, spinta dall’amore per gli animali. Barbara si è occupata per una decina d'anni di maltrattamenti, rifugi ed adozioni, collaborando ...

Rifiuti, a Corigliano Rossano 5 multe in un solo giorno: il porta a porta fa le prime “vittime" - Rifiuti, a Corigliano Rossano 5 multe in un solo giorno: il porta a porta fa le prime “vittime" - Dall'indignazione alla sanzione . Scattano le prime multe per l'abbandono indiscriminato dei rifiuti a Corigliano Rossano dopo l'entrata in vigore in maniera ...