Francesca Morvillo La sua vita per la giustizia

(Di domenica 19 maggio 2024)soffre l’auto. E così si siede sempre sul sedile del passeggero anteriore, mai dietro. È così anche quel pomeriggio con la Croma bianca guidata dal marito, Giovanni, diretta a Palermo. Centotrenta chilometri orari, uno sguardo d’intesa tra i due e poco dopo un gesto avventato di lui che stacca per un istante le chiavi dal quadro dell’automobile per darle all’autista, Giuseppe, seduto dietro. Il signor Costanza, l’autista, dice: "Dottore, così ci andiamo ad ammazzare". Sono le 17.58 del 23 maggio 1992, l’autostrada a Capaci si spezza praticamente in due. Così come l’auto di scorta che precede quella di Giovanni e. Una voragine, un’immagine plastica, sinistra, di quello che l’Italia è appena diventata dopo quell’attentato. Quel giorno però non muoiono solo Giovanni Falcone con i suoi agenti di scorta (Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro ...