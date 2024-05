Atletica oggi in tv - dove vedere la Diamond League a Marrakech | orar - program -a, stream -ng, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)domenica 19 maggio (a partire dalle ore 19.00) va in scena la quarta tappa della. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera sbarca a(Marocco),grandi stelle daranno vita a un meeting di grande impatto agonistico. La stagione all’aperto è ormai entrata nel vivo: dopo i primi due appuntamenti in Cina e la prova di Doha, si vola in Africa per un evento assolutamente da non perdere. L’Italia si gioca carte importanti. Sui 5.000 metri rivedremo all’opera Nadia Battocletti, che ultimamente si era concentrata sui 1.500 metri. Nel salto con l’asta cercheranno di mettersi in mostra Elisa Molinarolo e Roberta Bruni, mentre Dalia Kaddari si cimenterà sui 200 metri. Inanche Eloisa Coiro (800 metri) e Osama Zoghlami ...